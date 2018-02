Herzogenrath.

Umweltbewusst zeigten sich die Jecken in Roda und verzichteten zum größten Teil auf schwere Zugmaschinen und Anhänger. Dafür wurde der „Fußweg“ gewählt. Die kostümierte „Infanterie“ war deutlich in der Überzahl an diesem Karnevalssonntag. Der Tulpensonntagszug in Herzogenrath schlängelte sich auch in diesem Jahr von der Voccartstraße in Straß hinunter durch die bunt geschmückte Roda-Stadt.