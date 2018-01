Herzogenrath - Herzogenrather Firma Matricel baut neuen Firmenkomplex

Herzogenrath.

Die Herzogenrather Firma Matricel, die innovative Produkte für klinische Anwendungen in der regenerativen Medizin erforscht und produziert, baut an der Konrad-Zuse-Straße einen neuen Firmenkomplex. Seit 2001 hat die im Technologiepark Herzogenrath (TPH) ansässige Firma ihr Unternehmen so weit expandiert, dass ein neuer Standort nötig wird.