Vorstellung am 30. Mai

in der Europaschule

Im größeren Rahmen vorgestellt wird die HERZapp am Mittwoch, 30. Mai, 18 Uhr, in der Europaschule, Am Langenpfahl 8 in Merkstein. Zum Ausprobieren kann jeder natürlich sein Smartphone oder Tablet mitbringen.

Die HERZapp ist in den gängigen Stores kostenfrei herunterzuladen.

Koordinator ist René Körfer-Losen, der unter anderem die Tauschbörse und die Veranstaltungshinweise verwaltet. Über den Kontaktbutton kann man ihm auch direkt eine Nachricht senden.