Verbreitung des islamischen Religionsunterrichts, Voraussetzungen für Lehrkräfte und Resonanzen

Elf Schulen gibt es in der Städteregion Aachen und im Kreis Düren, die islamischen Religionsunterricht anbieten. Fakten rund um das Fach:

Wie viele Lehrer im Regierungsbezirk Köln unterrichten das Fach?

Im Regierungsbezirk Köln wird das Fach islamischer Religionsunterricht angeboten. Unterrichtet wird dieser momentan von insgesamt 50 Lehrern, wie die Bezirksregierung auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt.

An welchen Schulen in der Region wird islamischer Religionsunterricht angeboten?

Der Unterricht wird in der Städteregion an folgenden Schulen angeboten: GGS Alsdorf-Annapark, GGS Klinkheide in Herzogenrath, GGS Prämienstraße und GGS Hermannstraße (beide in Stolberg), die GGS Wurmtalschule, GGS Herzogenrath, GH Europa Pestalozzi in Alsdorf, Städtische Gymnasium Eschweiler, Reformpädagogische Sekundarschule am Dreiländereck. Im Kreis Düren wird das Unterrichtsfach an der GTHS Aldenhoven und in der GHS Burgauer Allee angeboten.

Welche Qualifikation müssen Lehrer, die das Fach unterrichten, mitbringen?

Das Staatsexamen sowie ein Studium der Islamwissenschaften und/oder der Islamischen Theologie sind die Voraussetzung.

Wie wird das Fach angenommen?

Die Bezirksregierung Köln verweist diesbezüglich auf eine wissenschaftliche Studie von Professor Halil Uslucan von der Universität Duisburg-Essen. Er hat insgesamt 108 Grundschüler, 438 Schüler der weiterführenden Schulen und 399 Eltern befragt. Das Fazit: Eltern wünschen sich im islamischen Religionsunterricht die Vermittlung von ethischen und moralischen Werten. Die Lehrkräfte waren der Meinung, dass der islamische Religionsunterricht den Schülern beim Aufbau einer eigenen religiösen Identität hilft. Schüler, Lehrer und Eltern waren, unabhängig von der Schulform, zum großen Teil mit dem islamischen Religionsunterricht zufrieden. (se)