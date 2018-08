Würselen - Hermann Lang und Sibylle de Gavarelli werden Bardenbergs Prinzenpaar

Würselen. Die berühmten Spatzen hatten es schon von den Dächern des „Dörfleins“ gepfiffen, jetzt ist es richtig amtlich. Die entsprechenden Unterschriften unter die Verträge wurden jetzt vor den Augen der Bardenberger Prinzengarde mit dem Vorsitzenden Heinz Fischer, dem Kommandanten Ingo Pfennings und der Geschäftsführerin Agnes Völker getätigt.

Damit steht fest: Das Bardenberger Prinzenpaar für die närrische Session 2018/19 heißt Hermann I. (Lang) und Sibylle I. (de Gavarelli).

Damit sind ab jetzt zwei Bardenberger Karnevalisten im Mittelpunkt, auf die sich die Narrenschaft im „Dörflein an der Wurm“ so richtig freuen kann. Mit Prinz Hermann I. und Prinzessin Sibylle I. stehen zwei ausgewachsene Vollblutkarnevalisten in den Startlöchern. Wie seine Prinzessin ist Hermann Lang aktiv in der Bardenberger Prinzengarde und auch sonst im örtlichen Vereinsleben voll integriert. Bekannt ist er nicht nur hier als „der Mann mit der guten Laune“.

Motto: Bardenberg steht Kopf

Neben ihm regieren wird eine Frau, die im Bardenberger Karneval schon Geschichte geschrieben hat, Sibylle de Gavarelli. Unvergessen sind ihre Auftritte in früheren Jahren als die „Trude Herr von Bardenberg“. Schon da hatte sie die Lacher und ausgelassene Stimmung auf ihrer Seite. Seit Jahren ist Sibylle de Gavarelli darüber hinaus eine der treibenden Kräfte bei den so unglaublich beliebten Karnevalssitzungen der Katholischen Frauen im Jugendheim.

Vor inzwischen 13 Jahren war bei beiden die Idee geboren, einmal gemeinsam das Narrenherrscherpaar in Bardenberg „zu geben“, doch es war immer wieder etwas dazwischen gekommen. Doch nun ist es so weit und die beide haben sich für die kommende Session vorgenommen, Bardenberg auf den Kopf zu stellen und so lautet auch ihr Motto: Bardenberg steht Kopf.

Proklamation am 10. November

Das werden die zwei sicherlich beweisen auf ihrem ersten großen Auftritt beim Oktoberfest der Bardenberger Ex-Prinzen am 6. Oktober im Haus Steinbusch an der Heidestraße. Proklamiert wird das neue Bardenberger Prinzenpaar dann am 10. November (19.30 Uhr) in der Mehrzweckhalle „An Wilhelmstein“.