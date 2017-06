Würselen.

Eng ist es im Haus des Grenzlandkarnevals an der Balbinastraße 3 geworden. So eng, dass viele der 90.000 erfassten Archivalien – 10.000 Dokumente sind noch nicht archiviert – nicht mehr sachgerecht und zeitnah untergebracht werden können. Deshalb sei, so der Vorsitzende des Fördervereins, Reiner Spiertz, auf der Jahreshauptversammlung eine Erweiterung unbedingt erforderlich.