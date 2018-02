Alsdorf.

Die „Helden“ der l. KG Rote-Funken-Garde Broicher Siedlung, Ehrenpräsident Manni Held, Präsident Stefan Held und Michael Held, sind ganz auf Karneval in ihrem Stadtteil eingestellt. So erlebte man sie auch bei der Galasitzung in der Gemeinschaftshalle. Sie waren an allen Fronten aktiv.