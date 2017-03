Herzogenrath.

Der Heimatverein Worm-Wildnis begann 2013 den Aufbau eines Heimatarchivs unter der Leitung von Oswald Ortmanns und Stefan Hau. Viel zu früh verstarb im Gründungsjahr des Archivs Oswald Ortmanns, der sich auf so vielen Ebenen der Heimatkunde und in so vielen Vereinen, die sich um Heimat, ihre Geschichte und auch Verantwortung bemühen, betätigte.