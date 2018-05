Baesweiler.

Was macht Heimat aus? Für Baesweilers Bürgermeister Dr. Willi Linkens (CDU) gehört dazu natürlich das Brauchtum und aktuell die Frühkirmes. So war es am Montagmittag unumgänglich, dass die nordrhein-westfälische „Heimatministerin“ Ina Scharrenbach das Festzelt am Volkspark mit einer Abordnung aus dem Rathaus besuchte.