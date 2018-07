Würselen.

96 Abiturienten meisterten jetzt ihr Abitur am Heilig-Geist-Gymnasium (HGG) in Broich. Im festlichen Rahmen verabschiedete die Schule im Jugendheim von St. Lucia die Absolventen. Schulleiter Christoph Barbier hieß die vielen jungen Erwachsenen im Abschluss an den Dankgottesdienst in St. Lucia, bei dem der Chor des Gymnasiums mitwirkte, mit ihren Familien und Freunden herzlich willkommen.