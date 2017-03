Haus Sezzerich bietet Tanz und Kunst für Ferienkinder

Baesweiler. Im Haus Setterich steht die zweite Woche der Osterferien ganz unter dem Motto „Bewegte Bilder – tanzend und malend durch die Osterferien“. Die Tanzpädagogin Uli Hundhausen und die Künstlerin Petra Hellwig stellen für Kinder zwischen acht und dreizehn Jahren ein Programm aus Kunst und Bewegung zusammen.

„Während des Kurses treten Tanz und Kunst in ein inspirierendes Wechselspiel“, erklärt Hundhausen. Man übernehme die Bewegungen der Malerei in den Tanz und setze die Linien und die Dynamik der Kunst in Bewegung um. „Durch einen Prozess entsteht so eine Mischung aus einer Choreografie und Improvisation“, so die Tanzpädagogin. Gleichzeitig sollen die Kinder betrachten, wie getanzt wird, und die Bewegungen auf Papier und Plastiken übertragen.

Die Ergebnisse werden den Eltern bei einem großen Abschlussfest am Samstag, 13. Mai, präsentiert. Das Angebot findet von Dienstag, 18. April, bis Samstag, 22. April, jeweils von 10 bis 16 Uhr statt, sowie am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 17 Uhr. Eine schriftliche Anmeldung ist montags bis freitags vormittags im Stadtteilbüro des DRK, Haus Setterich, Emil-Mayrisch-Straße 20, möglich. Weitere Informationen erteilt die Leiterin des Integrationsbüros der DRK, Saniye Kol, unter Telefon 02401 6037238.