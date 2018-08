Berufswunsch Journalist und Tontechniker

Harald Richter, geboren am 20. Januar 1953 in Langenfeld, besuchte die Volksschule in Mohnheim. Sein Abitur „baute“ er 1969 am Landrat-Lucas-Gymnasium II (neusprachlicher Zweig) in Opladen.

Er war zwei Jahre lang Zeitsoldat. In Andernach gehörte er einer Einheit für psychologische Kriegsführung mit eigenem Radiosender an. Der Hintergrund: Eigentlich wollte Richter erst Journalist, dann Ton-Ingenieur beim WDR werden. Er stammt aus einer musikalischen Familie, der Vater spielte mehrere Instrumente (Spätfolge: im Energeticon konnte man ihn schon mal am Klavier erwischen). Sohn Harald hatte sich ein Tonstudio im Keller eingerichtet.

Nach dem Architekturstudium in Aachen arbeitete Richter kurz in der Baesweiler Stadtverwaltung, seit 1985 für die Stadt Alsdorf, unter anderem als Technischer Dezernent. Er war zuletzt von der Stadt für vier Jahre für die Geschäftsführung der Energeticon gGmbH abgestellt.