Handwerkliche Arbeiten stehen im Mittelpunkt

Würselen. Die Würselener Senioren Werkstatt (WS) möchte sich mit einem großen Verkaufsstand auf dem Dorffest „1150 Jahre Bardenberg“ vorstellen und beteiligen. Am 9. und 10. September werden die Produkte zum Verkauf anbieten.

Für die Besucher stehen Nistkästen, Fensterbilder, Puppenwiegen, Krippen, Tannenbäume aus Holz und vieles mehr zur Verfügung. Pikfeine Behausungen für die Winterfütterung der Vögel entstanden im geräumigen Kellergeschoß im Amt für Altenarbeit der Städteregion Aachen, Mauerfeldchen 29 in Würselen. Dort besteht ein Refugium, an dem aus Hobby und Leidenschaft mit viel Spaß an der Freud gewerkelt und gebastelt wird, wo sich Lebens- und Berufserfahrung vortrefflich bündeln lassen.

Derzeit sind es elf Senioren, der jüngste 56, der älteste 76 Jahre alt, aus unterschiedliche Berufsgruppen, die sich einmal in der Woche, dienstags zwischen 16 und 20 Uhr, in der Würselener-Senioren-Werkstatt treffen, um Kleinstreparaturen für die Bevölkerung auszuführen, aber auch um Neues zu schaffen.

Der Renner der Präsentation ist ein 39 x 45 Zentimeter großes Vogelhaus mit Balkon und Terrasse. „Das passende Geschenk für Gartenliebhaber“, sagt der Schriftführer Martin Reuls. Im Schnitt werden für den „Mercedes der Vogelhäuser“ drei Arbeitstage benötigt. Hoch im Kurs stehen auch beleuchte und unbeleuchtete Tannenbäume zur Dekoration in der Vorweihnachtszeit und natürlich zu Weihnachten.

Das Domizil wird gerne von Senioren besucht, um die dort gefertigten Produkte kennenzulernen. Ziel ist es, sich Informationen zu besorgen zur Herstellung in Eigenregie. Leider können zur Zeit, aus Kapazitätsgründen, keine weitere Senioren in der Werkstatt integriert werden.

Um an der Kameradschaft teilnehmen zu dürfen, wurde bereits eine lange Warteliste erstellt. Wissen an Mitstreiter weiterzugeben und durch gemeinsames Tun Kontakte untereinander herzustellen – das ist ein wichtiges Ziel der Vereinsmitglieder. Aber auch möglichst lange in der Werkstatt dem Hobby nachgehen, gesund bleiben und die Gemeinschaft erhalten – haben sich die fleißigen Seniorenhandwerker auf die Fahne geschrieben.

Das Bewundernswerte bei der Werkstatt: Viele Mitglieder hatten beruflich sehr wenig mit dem Handwerk zu tun. Vom kaufmännischen Angestellten bis hin zum Beamten reicht die Berufspalette. Hier kann sich also jeder in seinem ganz spezifischen Hobby nach Herzenslust austoben.