Baesweiler - Halbseitige Sperrung der Hauptstraße in Baesweiler

Baesweiler.

Auf Grund von Tiefbauarbeiten zur Umgestaltung der Hauptstraße/Ecke Schmiedstraße im Baesweiler Stadtteil Setterich, die parallel zu den Kanalsanierungsarbeiten in der Bahnstraße stattfinden und eine halbseitige Sperrung der Hauptstraße in diesem Bereich erforderlich machen, ist ab Montag, 20. August, die Aufstellung einer Ampel an dieser Stelle erforderlich.