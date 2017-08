Halbseitige Sperrung an Kloshaus dauert etwas länger

Baesweiler.

Man kann noch so gut Baumaßnahmen planen, aber die Realität ist bisweilen doch etwas komplexer. So auch im Umfeld des Neubaugebietes Aachener Straße (Kloshaus) in Baesweiler. Sinnvollerweise wird bei der Erschließung des Gebietes am Südwestrand Baesweilers in Kooperation mit der Städteregion auch die Fahrbahnsanierung der K 27 außerhalb des Ortes Richtung Alsdorf gleichzeitig mit erledigt.