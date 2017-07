Alsdorf.

Von Vorfreude auf Ferien und den Beginn des nächsten Schuljahres bis hin zu ehrlicher Wehmut, bei den Schülern des Alsdorfer Gymnasiums in Ofden boten die Gefühlslagen eine große Spannweite. Der letzte Unterrichtstag schloss mit einem Gottesdienst in St. Barbara in Ofden ab – es gab die letzten Zeugnisse – und alle stürmten die Busse, die sie in die Sommerferien nach Hause kutschierten.