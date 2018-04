Baesweiler.

Gut in Schuss: Der Zustand der Freiwilligen Feuerwehr Baesweiler darf in Sachen Personal, Leistung und Ausstattung als einwandfrei bezeichnet werden und genügt den hohen Ansprüchen einer modernen Wehr. Das bestätigte sich erneut zur Jahreshauptversammlung der Wehr in der Aula der Realschule Setterich.