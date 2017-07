Günter Kuckelkorn lehnt die Initiative der CDU-Fraktion als zu einseitig ab

Würselen. Der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Würselen, Günter Kuckelkorn, ist sauer auf die CDU-Fraktion. Die hatte im Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur kurz vor Toresschluss – der Stadtrat will am Dienstag über das Sportstättenkonzept entscheiden – noch einen neuen Vorschlag eingebracht („CDU schlägt eigenes Sportstättenkonzept vor“, Beitrag vom 6. Juli).

Kuckelkorn sagt dazu: „Ich bin entsetzt, was in der Sitzung unter Tagesordnungspunkt 6 seitens der CDU-Fraktion vorgeschlagen wurde. Der Beschlussvorschlag wurde nicht angenommen. Die CDU Fraktion wollte wohl den Weidener Fußballvereinen und dem VfR Würselen Geschenke machen.“ Das bis dahin in allen Sitzungen der Gremien favorisierte Sportzentrum am Aquana sei nun mit einem neuen Vorschlag aufgeweicht worden. „Es kann nicht angehen, dass nun wieder für einzelne Fußballvereine Kunstrasenplätze auf ihren Anlagen errichtet werden sollen.“ Genau das sollte durch den Bau des Sportzentrums vermieden werden.

Der Stadtsportverband habe sich in seiner Stellungnahme vom 29. Juli 2015 ganz klar zur Sportentwicklung in Würselen geäußert. Diese Stellungnahme sei der Verwaltung und allen Fraktionen zugesandt worden. „Dieses zukunftsorientierte Sportzentrum wird seit mehr als zwei Jahren im Ausschuss und mehreren Ratssitzungen diskutiert und auch Beschlüsse sind gefasst worden“, so Kuckelkorn. „Jetzt sollen wir mit dem neuen Vorschlag der CDU wieder bei Null anfangen. Die CDU wäre gut beraten, sich an ihre Beschlüsse zu halten und sich nicht vor den Karren einiger Fußballvereine spannen zu lassen.“ Der Stadtsportverband sei für etwa 38 Vereine verantwortlich und „wir haben nicht nur Fußballer in unserer Stadt“.

Es könne nicht sein, dass ein Verein wie Rhenania mit 128 Mitgliedern über 18 Jahre die Sportentwicklung für die Zukunft der Sportlandschaft bestimmt. „Ich weise darauf hin, dass alle Sportanlagen in unserer Stadt (Hallen und Sportplätze) Eigentum der Stadt Würselen sind. Auch unsere Kinder in den Schulen brauchen gute Sportanlagen, und da ist das Sportzentrum am Aquana die beste Adresse. Da sprechen die Vorstände der Vereine nicht drüber. Sie sehen nur sich.“ Das sei schade, nach dem Motto „ Augen zu und durch“. Jeder wisse: Allgemeinwohl geht vor Einzelwohl.

Wünsche der Vereine

Auch die Planungen für das Sportzentrum seien so gut wie abgeschlossen und auch den Vereinen mehrmals vorgestellt. Die besonderen Wünsche der Vereine müssten finanzierbar sein. Natürlich müsste der Lindenplatz zu Bauland vermarktet werden und die Gelder in das Sportzentrum fließen. „Das ist ein normaler Vorgang.“ In den Innenstädten gebe es keine Sportplätze mehr. „Ich rate allen, die sich in der Sache sehr weit aus dem Fenster gelegt haben, vor allem der Vorstand von Rhenania Würselen, mal die Hufe still zu halten. Kein Fußballverein aus Würselen spielt höher als Kreisliga A. Das sei nur nebenbei bemerkt“, sagt der Vorsitzende des Stadtsportverbandes.

„Wir haben in unserer Stadt zum Beispiel zwei hochklassig spielende Handballvereine TV Weiden und Westwacht Weiden (Nordrheinliga und Oberliga). Diese Vereine brauchen dringend eine neue Halle. Zum Schluss sei gesagt, wir sollten alle gemeinsam zusammen arbeiten, damit wir auch für die Zukunft des Sports in unserer Stadt gut vorbereitet sind, das sind wir unseren Kindern und Jugendlichen schuldig. Gemeinsam geht es besser.“

Der Politik sagt Kuckelkorn, die Projekte „Sportzentrum am Aquana und das Projekt Halle Parkstraße“ so umzusetzen, wie sie auf den Weg gebracht wurden und wie die Beschlüsse dazu gefasst wurden. „Ein baldiger Beginn der Umsetzung dieser beiden Projekte wäre nicht nur wünschenswert sondern unbedingt erforderlich. Nicht erst in zwei bis drei Jahren!“