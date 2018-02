Zeitzeugenberichte zum Unglück im Vergleich

Die bekannten Zeitzeugenberichte aus dieser Zeit sind sich sehr ähnlich. Die meisten schildern aber nicht die Umstände des Unglücks unmittelbar, sondern deren Folgen wie etwa den nicht enden wollenden Trauerzug durch Alsdorf.

Eine auffällige Abweichung gibt es im in den Jahresblättern des Alsdorfer Geschichtsvereins in Auszügen publizierten Bericht von Stefan Malcowski. Dieser ist Jahrgang 1915 und war damals in der Ausbildung. Er befand sich zum Zeitpunkt der Explosion, die sich gegen 7.30 Uhr des 21. Oktobers 1930 ereignete, in der Lehrwerkstatt und schreibt: „Da kam ein Schlag (...) und dann kam nach drei bis vier Sekunden wieder ein Schlag. Und eigentlich gibt es das nicht bei schlagende[m] Wetter. Bei schlagende[m] Wetter gibt es nämlich nur einen Schlag“. Ob das stimmt – zwei Explosionen hintereinander – lässt sich vermutlich nicht mehr klären.