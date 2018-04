Baesweiler - Großes Kinderfest erstmals am Baesweiler Reyplatz

Baesweiler. In Baesweiler ist es von großer Bedeutung, Feste für Familien und Kinder zu feiern. Auf Anregung des Integrationsrates der Stadt Baesweiler hat der zuständige Ausschuss beschlossen, auch im Jahr 2018 wieder ein Internationales Kinderfest zu feiern.

Dieses Fest für die ganze Familie findet anlässlich des Internationalen Kindertages am Samstag, 28. April, erstmals am Reyplatz in Baesweiler statt. Die Stadt Baesweiler wird in Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat wieder ein tolles Bühnen- und Rahmenprogramm in der Zeit von 14 bis 18 Uhr zusammenstellen.

In ferne Länder

Auf der großen Bühne werden zahlreiche Darbietungen durch Baesweiler Vereine und Institutionen für Unterhaltung sorgen und die Besucherinnen und Besucher in ferne Länder führen. Neben dem abwechslungsreichen Bühnenprogramm wird es noch eine Vielzahl von Mit-Mach- und Spieleangebote für Jung und Alt geben, welche für einen unterhaltsamen bunten Nachmittag sorgen werden. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Die Stadt Baesweiler, der Integrationsrat und alle an der Vorbereitung Beteiligten freuen sich schon jetzt auf möglichst viele Besucher und wünschen diesen schöne Stunden beim Internationalen Kinderfest.