Nordkreis - Großes Freundschaftstreffen im blau-weißen Ritzerfelder „Wohnzimmer“

Nordkreis. Das Freundschaftstreffen der KG Ritzerfelder Jonge 1957 e.V. ist längst eine Tradition und fester Bestandteil im Sessions-Kalender. An diesem Nachmittag begrüßt man zum Abschluss der eigenen Veranstaltungsreihe zahlreiche befreundete Vereine aus der gesamten Städteregion und dem benachbarten Kerkrade im blau-weißen Ritzerfelder „Wohnzimmer“.

Ganze 19 Vereine waren es in diesem Jahr, die der Einladung gerne gefolgt waren und mit Tollitäten, Garden und Showtanzgruppen ihre Programme präsentierten. Den Gästen, die sich bis in den späten Abend hinein die Zeit vertrieben, wurde wie immer einiges geboten. Prinzenlieder, beeindruckende Solotänze und sogar ein kleines Musical gab es zu sehen. Es wurden Orden verliehen, an bisherige Auftritte angeknüpft und Freundschaften gepflegt – auf der Bühne und darüber hinaus.