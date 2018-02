Alsdorf - Grenzlandtheater präsentiert „Cyrano“ in der Stadthalle

Alsdorf. Die Figur des „Cyrano de Bergerac“ haben im Theater und im Film schon viele große Schauspieler verkörpert, unter ihnen Gerard Depardieu.

Nun kommt der französische Klassiker von 1897 erneut auf die Bühne, in einer Fassung, die das Aachener Grenzlandtheater am Montag, 23., und Dienstag, 24. April, jeweils um 20 Uhr in der Alsdorfer Stadthalle am Denkmalplatz präsentiert.

Sind bei der Liebe am Ende schöne Worte nicht viel wichtiger als körperliche Schönheit? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Handlung. Zwei Männer buhlen darin um eine Frau. Der eine vermeintlich entstellt durch eine grotesk lange Nase – Cyrano de Bergerac.

Der andere zwar schön anzusehen, aber arm an Sprache und Verstand. Und deshalb bittet er Cyrano, ihm mit geistreichen Sätzen in den Liebesbriefen auszuhelfen. Der willigt ein und macht die beiden so zum Paar. Doch wird die Frau am Ende nicht erkennen, dass eigentlich er der Richtige für sie ist? Romantik, Poesie und Komik ergänzen sich bei dieser Aufführung. Beide Abende gehören zum Theater-Abo der Kulturgemeinde Alsdorf.

Einzelkarten sind zum Preis von je 22 Euro erhältlich, Schüler und Studenten zahlen 11 Euro, jeweils zzgl. Gebühren. Karten geben es im Kartenhaus in der Stadthalle sowie unter 02405/40860. Infos im Internet: www.stadthalle-alsdorf.de.