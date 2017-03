Goldregen beim Taekwondo

Würselen.

Vier Mal Gold holt die Abteilung Taekwondo der DJK Armada Euchen-Würselen mit neun Sportlern beim ersten Nachwuchsturnier Poomsae in Wuppertal am 11. Februar. Für alle Sportler war es die erste Teilnahme an einem solchen Turnier und sie haben die Herausforderung hervorragend gemeistert.