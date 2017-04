Alsdorf.

Am 30. April 1967 ist der Diözesanbischof Dr. Johannes Pohlschneider aus Aachen nach Alsdorf gekommen, um dort den Altar in der neu erbauten Kirche St. Josef im Stadtteil Ost feierlich einzuweihen. Knapp sechs Wochen zuvor, am 19. März, segnete Dechant Franz Noethlichs die Kirche. Fünfzig Jahre sind die sogenannte Konsekration und Benediktion nun her.