Gesundheitsforum: „Thema, das uns alle bewegt“

Alsdorf. Bis zu 50.000 Tote und 500.000 Ansteckungsfälle allein in Deutschland weisen Statistiken auf. Todesfälle, deren Ursache ein sogenannter multiresistenter Keim ist. „Das ist ein Thema, das uns alle bewegt“, leitete der anerkannte Wissenschaftler und Arzt Professor Dr. Thomas Möllhoff seinen Vortrag anlässlich des mha-Gesundheitsforums in der Alsdorfer Stadthalle ein.

Professor Möllhoff, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Marienhospital Aachen, gastierte auf Einladung der Katholischen Stiftung des Marienhospitals Aachen in Alsdorf. Der Mediziner betitelte sein Referat „Multiresistente Keime auf dem Vormarsch – wie kann ich mich schützen?“. Zunächst aber tauchte er in die „Entstehungsgeschichte“ von multiresistenten Keimen ein.

„Wer meint, diese gibt es schon seit hundert Jahren täuscht sich“, klärte Möllhoff auf und verband dies mit knalligen Zeitungsmeldungen aus dem Jahr 2015. Vor allem die Boulevardblätter produzierten Horrormeldungen über den Erreger, an dessen Folgen auch der Sohn des französischen Filmstars Gerard Depardieu im Alter von 36 Jahren gestorben war.

Oder auch ein weltweit bekanntes Fashion-Model musste nach einigen Amputationen von Extremitäten letztlich im Alter von nur 21 Jahren sterben. Seit in der Medizin verstärkt Antibiotika eingesetzt werden, häufen sich auch die Fälle von Erkrankungen durch multiresistente Keime. Die besonders bekannte Krankheit ist dabei der häufig im Krankenhaus verbreitete als MRSA (Multiresistenter Staphylococcus aureus) geführte Keim.

Bekommt das sehr widerstandsfähige und hitzebeständige Bakterium durch günstige Bedingungen oder durch ein schwaches Immunsystem die Gelegenheit sich auszubreiten, kommt es zu Krankheiten, die lebensbedrohlich werden können. Professor Möllhoff zeigte auf: „Überall dort, wo wir es gar nicht vermuten, können multiresistente Keime lauern.“

Auf Handys, zum Beispiel am Bankautomat oder an den Gepäckschaltern von Flughäfen oder auch an der Fleischtheke. 50 Prozent des handelsüblichen Hähnchenfleisches sei dabei Träger des Keimes. Wie man sich schützen kann, verdeutlichte neben Professor Möllhoff auch der Aachener Hygienefachmann Volker Schwunk, der ebenfalls von Leonhard Haugrund und Brigitte Hinkelmann (beide Förderverein der Katholischen Stiftung) begrüßt wurde. Eine weit reichende Fragerunde schloss sich den Referaten an.