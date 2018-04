Alsdorf.

Bevor Dr. Thomas Quandel ausgiebig „dienstlich“ wurde, wartete der Mediziner mit einem sehr persönlichen Bekenntnis auf. Der gebürtige Würselener gab zu, zur Stadt Alsdorf ein besonderes Verhältnis zu haben. Quandel, Chefarzt der Orthopädischen Klinik am Marienhospital (MHA) in Aachen hatte als Jugendlicher das Sportangeln am Weiher entdeckt.