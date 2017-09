Gesundheit erhalten: Tipps und Anregungen für Frauen

Juniorwahl: Anne-Frank-Schüler haben den Klimawandel im Sinn Ihre Stimmen werden noch nicht gewertet, abgegeben haben die Schüler des Anne-Frank-Gymnasiums in Laurensberg sie dennoch. Denn 400 von ihnen haben in der vergangenen Woche gewählt, so wie 78,4 Prozent der wahlberechtigten Aachener am Sonntag.