Gesamtschule Würselen wird erst im Mai 2019 fertig Von: -ks-

Letzte Aktualisierung: 5. April 2017, 17:44 Uhr

Würselen. Geht es um veränderte Zeitpläne bei Bauprojekten, so lohnt sich bisweilen der Blick zurück, so auch beim Zeitablauf für den angestrebten Neubau der Gesamtschule an der Krottstraße. Im Stadtrat flatterte ein Blättchen zum Tagesordnungspunkt „Regelmäßiger Sachstandsbericht“ auf die Tische, das es in sich hat.