Würselen.

Beim Streit zwischen dem Ratsmitglied Ralf Niederhäuser (UWG) und Bürgermeister Arno Nelles (SPD) um Einsicht in die Bauakten des Neubaus der Gesamtschule Würselen an der Krottstraße hat die Städteregion Aachen als Kommunalaufsicht in wesentlichen Punkten dem Beschwerdeführer Niederhäuser Recht gegeben.