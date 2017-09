Das pädagogische Konzept, Neuanmeldungen und Tag der offenen Tür

Gerne würde der Leiter der „Gesamtschule Würselen – Schule der Vielfalt“, Olaf Staecker, den Eltern endlich das „Gesicht der neuen Schule“ zeigen. Nicht nur für die bereits zur Schulgemeinschaft Zählenden, sondern auch für die Erziehungsberechtigten, die sich orientieren wollen, welcher weiterführenden Schule sie künftig ihre Kinder anvertrauen können, würde der Entwurf der neuen Schule die Zeit der Unsicherheit beenden.

Die Anmeldephase für das Schuljahr 2018/19 läuft im Herbst an. Am 21. November beginnt in der Schule an der Lehnstraße um 19 Uhr ein Infotag. Der Tag der offenen Tür beginnt am 2. Dezember um 10 Uhr.

Viel Arbeit hat das Kollegium in das pädagogische Konzept gesteckt, sagt Staecker. „Wir haben hier ein gutes soziales Klima und nur wenige Konflikte. Die Schüler fühlen sich an der Gesamtschule wohl“ – obgleich sie bislang nur in einem Provisorium untergebracht sind.

Beim Konzept für fächerübergreifenden Lernen geht es um die Vermittlung von Sozial- und Methodenkompetenzen und den Umgang modernen Medien. Noch im laufenden Schuljahr soll die Zahl der Laptops von 60 auf 90 erhöht werden. Zudem werden vielfältige Projekte organisiert, so etwa zum Thema „Vorurteile“, betont stellvertretender Schulleier Jan Brumberg.

Intensiv hat man sich dort mit dem Thema Lernzeiten beschäftigt. Hierbei geht es um selbstständiges Lernen und Eigenverantwortung in einerruhige Atmosphäre.

Über den Unterricht hinaus gibt es an der gebundenen Ganztagsschule noch viele weitere Aktivitäten, auch soziale Projekte mit entsprechender Außenwirkung. „Die Schüler identifizieren sich unheimlich mit ihrer Schule“, sagt Staecker und ergänzt: „Wir Pädagogen leisten unseren Part mit voller Überzeugung.“ Nun fehlt nur noch ein modernes Gebäude.

Weitere Informationen:

www.gesamtschule-wuerselen.de