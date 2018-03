Würselen.

Einer der Vorwürfe der Bürgerinitiative gegen den Bau der Gesamtschule am Standort Krottstraße ist jetzt bei der Kommunalaufsicht gelandet – nämlich der der mangelnden Transparenz bezüglich der Planungen für das 28-Millionen-Euro-Projekt. Die UWG-Fraktion hat in einem Schreiben an Städteregionsrat Helmut Etschenberg jetzt offiziell Beschwerde wegen Verweigerung der Akteneinsicht eingelegt.