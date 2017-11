Würselen.

Reicht der geplante Platz im gerade erste beschlossenen Neubau der Gesamtschule an der Krottstraße in Würselen? Wie steht es um Erweiterungsoptionen, wenn die Schule schneller wächst als gedacht? Zudem bleibt die Verkehrsanbindung wichtiges Thema. Mit dem Sachstand zu diesem Großprojekt und mit dem Gebäudeplan befasst sich am Donnerstag der Bildungsausschuss in öffentlicher Sitzung.