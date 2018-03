Alsdorf - Gemeinsamer Kunst-und-Kultur-Kalender: Ein „Verwöhnprogramm“

Alsdorf. Wieder einmal haben sich in der Stadt Kräfte gebündelt. Bürgermeister Alfred Sonders sieht es mit richtiggehender Begeisterung. „Die Angebote von Kunstverein Alsdorf und dem Förderverein Schaffrath-Haus sind an sich schon mehr als sehenswert. Nun erreichen sie eine viel größere Öffentlichkeit.“

Im zweiten Jahr haben sich die beiden Kunst-Institutionen vereint, um gemeinsam den Kunst-und-Kultur-Kalender herauszubringen. 7500 Exemplare sind gedruckt und werden nun verbreitet, der Flyer ist zudem auf den Homepages zu finden. Die Künstler, die im Rahmen des Kunstvereins ausstellen, kommen diesmal – rein zufällig – alle aus Köln.

Exkursion zu August Macke

Neben den Ausstellungen, die in der Galerie der Stadtbücherei in der Stadthalle stattfinden, lädt der Kunstverein zu einer eintägigen Exkursion unter anderem in das Wohnhaus von August Macke. Kunstvereinsvorsitzender Franz-Josef Kochs steckt noch in den Planungen, um die Besichtigung des Hauses mit dem Besuch der Ausstellung eines mit ihm verwandten Künstlers Helmuth Macke zu verbinden und außerdem mit einem Gang durch den St.-Paulus-Kreuzweg in Tannenbusch, den der Alsdorfer Künstler Ludwig Schaffrath einst in Sgraffito-Technik in den Putz geschnitten hatte. Kochs berichtete außerdem von der Schenkung der Künstlerin Luisa Schatzmann, die der Alsdorfer Artothek kürzlich 21 Bilder überlassen hat.

Der Förderverein Schaffrath-Haus glänzt auch in dieser Saison mit einem kleinen, aber feinen Programm, darunter vier Ausstellungen und vier Musikabende. Die Ausstellungen setzen sich aus Bewerbungen zusammen, die im Jahr 2017 eingegangen sind. Diesmal handelt es sich ausschließlich um Malereien. Unter den Musikern waren The Klazz Duo und Die KrimiJazzer bereits im vergangenen Jahr dabei unBd haben das Publikum im sehr privaten ehemaligen Atelier von Ludwig Schaffrath mit seinen rund 65 Sitzplätzen begeistert.

Neben den Ausstellungen bietet der Förderverein auch regelmäßig am ersten und dritten Freitag sowie jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat Führungen durch Schaffraths Atelier mitsamt seinen Arbeiten nach Voranmeldung an.

Dass die gemeinsame Präsentation mehr Sinn macht, als wenn jeder individuell unterwegs ist, haben Franz-Josef Kochs für den Kunstverein und Birgit Becker-Mannheims für den Förderverein Schaffrath-Haus bereits gemerkt: Der Kunstverein verzeichnet sukzessive immer mehr Anfragen von Künstlern aus dem gesamten rheinischen Raum, Mannheims unterstrich die gleiche Wahrnehmung mit vermehrten überregionalen Anfragen. „Unsere Künstler wissen, dass wir keine gängigen Gagen zahlen können, aber dafür schätzen sie unser Verwöhnprogramm“, erklärte sie schmunzelnd.

Bei der Vernissage anwesend

Die Künstler, die im Schaffrath-Haus ausstellen, sind darüber hinaus nicht nur bei der Vernissage anwesend, sondern stehen auch während der weiteren Laufzeit der Ausstellungen für Gespräche zur Verfügung. Renate Rinkens, auch Mitglied des Fördervereins Schaffath-Haus und Hauseigentümerin, merkte an, dass auch die Volksvertreter eingeladen seien, sich die Kunst in und aus Alsdorf einmal näher anzusehen.