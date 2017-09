Würselen.

Die katholische Gemeinde St. Marien in Würselen-Scherberg feiert am kommenden Sonntag, 10. September, von 11 bis 17 Uhr ihr Gemeindefest auf dem Kirchenvorplatz und in der Kirche. Eingeladen sind dabei um 14 Uhr alle Interessierten zur Vorstellung der Pläne zur Umwandlung des seit 1926 bestehenden Gotteshauses zu einer Grabeskirche.