Neuer Entwurf für das Singergelände in Würselen

Gibt es Raum für einen Kompromiss?

Ja, es gibt Gemeinsamkeiten bei den Vorstellungen der Stadt Würselen und denen des niederländischen Architekturbüros van Aken bezüglich der Bebauung des Singergeländes. In beiden Konzepten ist die Rede von Stellplätzen in Tiefgaragen. Wer vor dem leergeräumten Gelände an der Bahnhofstraße in Würselen steht, sieht dort bereits eine große Vertiefung. Dort waren Altlasten ausgeräumt worden, neuer Boden aber nicht eingetragen worden. Warum auch, wenn da eine Tiefgarage entstehen soll?

Die Gebäude, die jeweils als Abgrenzung zur Kaiser- und Bahnhofsstraße vorgesehen sind, darf man grundsätzlich als konsensfähig bezeichnen.

Grünanlagen sind ebenfalls in beiden Konzepten zu finden. Allerdings sind die niederländischen Planer da zurückhaltender. Spätestens bei der Dichte der Bebauung scheiden sich die Geister. Die Niederländer setzten auf Gebäude mit bis zu sieben Geschossen, die fächerartig vor der Kalkhalde positioniert werden sollen. Auch weitere Gebäude bewerten die Würselener als zu massiv. Diese müssten auf das durch die umliegende Bebauung vorgegebene Maß reduziert werden. Ob da Raum für einen Kompromiss bleibt?