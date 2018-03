Alsdorf - Gegen Kleinbus geprallt: Motorradfahrer erleidet schwerste Verletzungen

Alsdorf. Bei einem Unfall in Alsdorf ist ein Motorradfahrer am Montagmittag lebensgefährlich verletzt worden. Er soll auf einen grauen Kleinbus aufgefahren sein. Eine lange Bremsspur auf dem Asphalt belegt, dass er zuvor noch versucht haben muss, seine Maschine zu stoppen.

Video Schwerer Unfall: Motorradfahrer fährt auf Van auf

Der Unfall ereignete sich auf der Siersdorfer Straße (L109) am Ortsausgang zu Alsdorf in Richtung Bettendorf. Die Feuerwehr wurde um 11.52 Uhr alamiert. Laut Feuerwehrsprecher Christoph Simon, der an der Unfallstelle Auskunft gab, fuhr der Mann eine Maschine mit rotem AC-Kennzeichen. Ob er das Motorrad ausprobieren oder überführen wollte, war zunächst unklar.

Vor Eintreffen der Rettungssanitäter und des Notarztes hatte mindestens ein Autofahrer dem Verunglückten erste Hilfe geleistet. Lange rangen die Retter vor Ort um das Leben des Mannes, der schließlich ins Krankenhaus gebracht wurde, nachdem sich sein Zustand stabilisiert hatte.

Der 30-jährige Fahrer des Van erlitt laut Simon einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die L109 war während der Bergungsarbeiten zwischen Einmündung Carl-Zeiss-Straße und Kreisverkehr Bettendorf in beiden Richtungen gesperrt.