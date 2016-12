Nordkreis.

Während in einem Putenmastbetrieb in Rees im Kreis Kleve am Dienstag die Vogelgrippe mit dem hochpathogenen aviären Influenzavirus H5N8 amtlich festgestellt worden ist, daraufhin rund 16.000 Tiere gekeult werden mussten, gibt es in der Städteregion noch keinen Grund zur Sorge.