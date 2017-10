Gedenkveranstaltungen für die Opfer von Terror und Gewalt

Herzogenrath. Auch in diesem Jahr wird in Herzogenrath am Volkstrauertag, 19. November, in besonderer Weise der Millionen Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, die die gewaltsamen Auseinandersetzungen in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts von unserem Volk forderten, erinnert.

Gleichzeitig wird auch an die Opfer von Terrorismus und Gewalt gedacht, die in den vergangenen Jahren durch viele Attentate zu beklagen waren. Alle Bürger sind einladen, an der Totenehrung teilzunehmen.

Die Termine:

Herzogenrath-Mitte: Treffpunkt für alle teilnehmenden Vereine ist um 11 Uhr auf dem Parkplatz Herzogenrath, Bergerstraße. Von dort zieht der Schweigemarsch mit musikalischer Begleitung durch die Kapelle Straß zum Kriegerdenkmal Kleikstraße.

Kohlscheid: Treffpunkt 11 Uhr am Ehrenmal Kohlscheid.

Merkstein: Treffpunkt 10.30 Uhr Parkplatz Hauptstraße, 10.45 Uhr Schweigemarsch zum Ehrenmal, 11 Uhr Begrüßung durch Günter Prast, Vertreter der IGMV, 11.05 Uhr Ansprache von Dr. Hans Joachim Helbig, Vertreter des Arbeitskreises Wege gegen das Vergessen, 11.20 Uhr Kranzniederlegung durch Günter Prast, unter musikalischer Begleitung durch den Spielmannszug der Feuerwehr Herzogenrath, Löschzug Merkstein.