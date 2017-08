Gartenlaube brennt völlig aus

Würselen. Bei einem Brand ist am Donnerstagnachmittag in Würselen eine Gartenlaube völlig ausgebrannt. Das Feuer griff auch auf ein benachbartes Gartenhaus über.

Um 15.47 Uhr wurde die Würselener Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu dem Einsatz in die Ottostraße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte bereits auf ein nebenstehendes Gartenhaus übergegriffen. Unverzüglich wurde ein mit Atemschutzgeräten ausgerüsteter Trupp mit einem Rohr eingesetzt.

Bereits nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle. Durch die Hitze hatte sich das Sicherheitsventil einer Gasflasche geöffnet. Die Flasche wurde mit Wasser gekühlt. Zum Ablöschen von Glutnestern wurde die Gartenlaube ausgeräumt. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz der hauptamtlichen Wache und der Löschzüge Würselen-Mitte und Bardenberg beendet.