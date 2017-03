Die Situation an den Einrichtungen im Stadtgebiet im Überblick

Detailliert hat die Stadt Baesweiler die Betreuungsangebote an Schulen in ihrer Trägerschaft aufgelistet, also auch der weiterführenden Schulen.

An der GGS Baesweiler-Friedensschule werden 193 Schüler in acht Klassen unterrichtet. 83 Kinder nutzen OGS und sonstige Betreuungsangebote. Das entspricht einer Quote von 43,01 Prozent; GGS-Grengracht 273 Kinder in elf Klassen, in OGS 157/57,51 Prozent; Katholische GS Beggendorf (Teilstandort von Grengracht) 66 in drei Lerneinheiten, davon in OGS 44/66,67 Prozent; Katholische GS Oidtweiler 137 Kinder in drei Lerneinheiten und drei Klassen, davon 111/81,02 in OGS; GGS St. Barbara 179 Schüler in sieben Klassen, davon 71/39,66 Prozent in OGS; GGS St. Andreas 133 Kindern in sieben Klassen, 56/42,11 Prozent in OGS; Katholische GS Loverich (Teilstandort von St. Andreas) 91 Schüler in vier Klassen, davon 54 Kinder in Betreuungsangeboten, also 59,34 Prozent.

Weiterführende Schulen: die GHS Goetheschule mit 207 Schüler in neun Klassen, ist eine erweitere Ganztagshauptschule (Schule läuft aus); Realschule Setterich mit 754 Schülern in 27 Klassen, Hausaufgabenbetreuung in Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie Arbeitsgemeinschaften nach Bedarf; Gymnasium Baesweiler mit 911 Schülern in 21 Klassen und den Jahrgangsstufen 10 bis 13, Betreuung von Schülern der Klasse 5 an zwei Nachmittagen pro Woche, unter Aufsicht und Anleitung von Lehrern Betreuung bis 16.05 Uhr, Betreuung am „Langtag“.