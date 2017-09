Würselen.

Das gibt es eigentlich sonst nur zu Karneval: Ganz Bardenberg war außer Rand und Band, und zum Schluss gab es sogar einen bunten Festzug. Nicht nur Einwohner des heute zu Würselen zählenden Ortes, sondern auch viele Gäste machten sich von Freitagabend an bis in die späten Stunden des Sonntags auf, um den 1150. Geburtstag des „Dörfleins an der Wurm“ zu feiern.