Alsdorf.

Ein Bauwagen beherbergte Wechselklamotten, Brotdosen, Getränke und Gummistiefel. Das „Hauptquartier“ der Ferienwoche in der Naturerlebnis-Werkstatt Alsdorf maß schlanke acht Quadratmeter. „Unsere Wiese, der Wald und die Natur ist der Austragungsort. Wir sind mitten in der Erlebniswelt“, bemerkte Leiterin Mo Hilger treffend. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren hatten die spannende Reise an den Osthang der Berghalde Maria-Hauptschacht angetreten, um den „Lernort Natur“ zu entdecken.