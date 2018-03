Herzogenrath - Für den guten Zweck: Diese Männer suchen Pfandflaschen im Wald

Herzogenrath.

Es regnet in Strömen, die Temperaturen sind eisig, als sich Ralf Nowak und Günter Hänel an einem Parkplatz in der Nähe vom Teuterhof im Wurmtal treffen. „Das Wetter macht uns nichts, sowas hält uns nicht auf“, sagt Ralf Nowak und klettert gut gelaunt mit einer Tüte in der Hand ins Unterholz.