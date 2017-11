Für den Frieden beten: Vertreter von drei Religionen laden ein

Würselen. Das Friedensgebet der Religionen findet am Donnerstag, 16. November, um 18 Uhr in der Kirche St. Pius X., Ahornstraße 12, statt. Besonders in der Diskussion um den politischen Islam und angesichts der zunehmend fremdenfeindlichen Äußerungen erscheint es Pfarrerin Dorothea Alders, Imam M. Dadali, Pfarrer Harry Haller und Diakon Dr. Dennis Rokitta wichtig, „dass wir uns untereinander unvoreingenommen und offen begegnen“.

Einladungen in die Gotteshäuser der anderen Religionen, viele informative Gespräche über den eigenen Glauben und über den Glauben der anderen gehören ebenso zu den Treffen wie inhaltliche Arbeit an gemeinsamen Projekten wie zum Beispiel „Engel der Kulturen“.

So sei eine Atmosphäre des Vertrauens entstanden, in der die Unterschiedlichkeiten wahrgenommen und wertgeschätzt werden, ohne die eigene Identität zu leugnen. Alle drei monotheistischen Religionen seien vom Frieden geprägt und auf ihn ausgerichtet. „Insofern gehören wir alle zum ‚Islam‘, denn in seiner wörtlichen Übersetzung bedeutet Islam schlicht Frieden!“; sind sich die vier Repräsentanten einig und laden zum gemeinsamen Gebet und anschließend zu einem Austausch ein.