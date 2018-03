Herzogenrath.

Kräftig investiert in den Brandschutz und damit in die Sicherheit der Bürger hat die Stadt Herzogenrath. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnte der Leiter der Feuerwehr, Achim Schwark, die Schlüssel von zwei neuen Einsatzfahrzeugen aus den Händen der stellvertretenden Bürgermeisterin Marie-Theres Sobczyk in Empfang nehmen.