Würselen - Freizeitbad Aquana nach Sturmschäden vorerst geschlossen

Würselen.

Das Freizeitbad Aquana in Würselen bleibt voraussichtlich bis übernächste Woche geschlossen. Als Grund nennt Bernd Schaffrath, Sprecher der Stadt Würselen, Schäden am Dach der vielbesuchten Freizeit Einrichtung, die das Orkantief „Friederike“ am Donnerstag, 18. Januar, im wahrsten Sinne des Wortes „offen gelegt“ hat.