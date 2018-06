Herzogenrath - Freiluftkino hinter dem Kulturhaus startet

Freiluftkino hinter dem Kulturhaus startet Letzte Aktualisierung: 19. Juni 2018, 12:47 Uhr

Herzogenrath. Das Soziokulturelle Zentrum Klösterchen lädt in Kooperation mit dem Evangelischen Erwachsenenbildungswerk des Kirchenkreises Aachen zum cineastischen Erlebnis in den hinter dem Kulturhaus an der Dahlemerstraße 28 gelegenen Kulturgarten Balance zum Freitags-Kino ein.