Alsdorf - Freie Sicht nach Rodungen am Alsdorfer Weiher

Alsdorf.

Einen ungewohnt freien Blick haben Spaziergänger entlang des Alsdorfer Weihers und an der Theodor-Seipp-Straße in Ofden jetzt auf das alte Gymnasiums-Gelände. Die Kettensäge ist auch am 1. März, also dem Tag, an dem die „Schonzeit“ für Flora und Fauna beginnt, noch auf dem Gelände zu hören, und das Ergebnis dessen, was sie angerichtet hat, nicht zu übersehen. Kahlschlag.