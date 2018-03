Nordkreis - Frauenbildungswoche feiert ihren zehnten Geburtstag

Nordkreis. „Frauen fördern in allen Lebensbereichen“: Das ist das Ziel der Frauenbildungswoche 2018 vom 16. bis 20. April.

Seit 1998 bietet das Frauennetzwerk der Städteregion Aachen dazu zahlreiche Workshops rund um die Themenbereiche Beruf, Entspannung, Kreativität und Alltag von Frauen an, ein Erfolgsrezept. Sie bietet Frauen aus der Städteregion in kompakter und professioneller Weise vielfältige Möglichkeiten, sich persönlich und beruflich weiterzubilden.

Die Angebotspalette reicht von der Autoreparaturwerkstatt bis hin zum Workshop „Schluss mit diesen Spielchen“, bei denen Frauen sich mit psychologischen Spielen auf der Grundlage der Transaktionsanalyse nähern und individuelle Ausstiegsszenarien entwickeln.

Darüber hinaus werden auch existenzielle Themen wie Trauerkultur angesprochen. Der Workshop „Wie Abschied gelingt“ bietet einen geschützten Raum für Fragen zur Gestaltung von Abschieden mit professioneller Unterstützung in Ruhe nachzugehen und sich auf diese Situation vorzubereiten. In den jeweils dreistündigen Workshops können Frauen in vielfältige Themenbereiche hinein schnuppern, Impulse bekommen den Kontakte knüpfen.

Im Frauennetzwerk sind seit 2003 über 50 Frauenorganisationen und Vertreterinnen verschiedener Institutionen zusammengeschlossen. Ihnen allen ist das Ziel der Förderung von Frauen in den Bereichen Bildung, Kultur und beruflicher Weiterbildung gemeinsam. Denn: Ohne Information und Bildung sind Unabhängigkeit und Gleichberechtigung für Frauen nicht möglich.

Kreativität und neue Medien

Erfreulich groß ist in diesem Jahr das Angebot der Frauenbildungswoche: In 55 Workshops dreht sich alles um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung, es gibt Angebote aus den Bereichen Life-Work-Balance, Kreativität, Gesundheit und den neuen Medien. Ein besonderes Anliegen ist dem Frauennetzwerk die Förderung junger Frauen und erwerbslosen Frauen.

Deshalb bietet die Frauenbildungswoche Studentinnen, Auszubildende und erwerbslose Frauen eine 50-prozentige Ermäßigung auf die Kursgebühr. Wie das Frauennetzwerk Frauen der Städteregion verbindet, so verbindet die Frauenbildungswoche mit Veranstaltungen in Aachen, Würselen, Stolberg und Herzogenrath Orte der Region. Den Abschluss bildet das eindrucksvolle Vorher-Nachher-Film „EMBRACE-Du bist schön“ der im Metropolis Filmtheater in Würselen erstmalig in einem Kino der Region gezeigt wird.

Informationen zu allen Veranstaltungsorten und zu den einzelnen Workshops gibt es über den Flyer oder über die Website. Das Programm der Frauenbildungswoche macht neugierig und regt an, sich unterschiedliche Angebote anzuschauen, sich zu informieren und weiterzubilden, sich zu entspannen, sich mit anderen Frauen auszutauschen und etwas für Körper, Seele und Geist zu tun.

Anmeldungen sind unter www.frauennetzwerk-aachen.de möglich, dort findet sich auch das komplette Angebot.

Anmeldungen und Infos sind auch unter fbw@frauennetzwerk-aachen.de möglich. Kontakt: Frauennetzwerk Städteregion Aachen, c/o Sibylle Keupen, Bleiberger Fabrik, Bleiberger Straße 2, Aachen, Telefon 0241/8940665, E-Mail: Sibylle.keupen@bleiberger.de.