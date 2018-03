Würselen - Frauen-Literatur-Café: Wenn eine 98-Jährige Gedichte vorliest

Würselen.

Beim Frauen-Literatur-Café in Würselen werden jedes Jahr am Internationalen Frauentag Bücher von Frauen für Frauen vorgelesen, die sie aufgrund ihrer Thematik interessieren, berühren und stärken. „So unterschiedlich wie die Frauen selbst, so ist auch die ausgewählte Literatur“, sagte Silke Tamm-Kanj, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Würselen, bei der Veranstaltung in diesem Jahr.